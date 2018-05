Com ou sem joias, ela vale todo o seu peso em ouro. Emily Ratajkowski é uma daquelas modelos que não consegue passar despercebida. A jovem norte-americana, de 26 anos, é já um fenómeno nas redes sociais e não se poupa nos acessórios. Desta feita, Ratajkowski partilhou várias fotos no Instagram a revelar duas das suas grandes paixões: a moda e as joias "Obcecada por ouro", escreveu a modelo, que se casou em fevereiro em Nova Iorque com o produtor Sebastian Bear-McClard, que a tem enchido de ‘mimos’. Enfim... uma riqueza.