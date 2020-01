Podem as desportistas mostrar que também são sensuais? A resposta não é fácil, embora haja vários exemplos no mundo do desporto que conseguiram seguir, em paralelo, uma carreira na moda. É o caso de Emma Canning, especialista do heptatlo. Aos 22 anos, a jovem promessa britânica daquela difícil especialidade mostra toda a sua sensualidade nas várias sessões fotográficas em que já participou