Emma Raducanu surpreendeu os fãs ingleses este fim-de-semana ao treinar com o equipamento do Tottenham Hotspur. Tudo não passou de uma brincadeira, já que a tenista, que começa terça-feira a jogar no torneio de Estugarda, afirma-se adepta da seleção inglesa.