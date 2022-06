E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Embaixadora da Porsche desde Março, poder-se-ia pensar que a tenista britânica teria à sua porta o 911 GT3 branco de 180 mil euros ao lado do qual posou. Nada mais falso porque, de acordo com o diário ‘The Sun’, a campeã feminina do Open dos Estados Unidos em 2021 desloca-se todos os dias num humilde Dacia Sandero de 9.000 euros para ir para os treinos.