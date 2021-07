‘She’s so cold’ e a canção-título do álbum marcam ‘Emotional rescue’, a sair amanhã com o Correio da Manhã. O disco integra a ‘The Rolling Stones Colection’, que o jornal mais lido no nosso país está a editar. Cada CD da coleção de 25 álbuns de estúdio e cinco ao vivo custa 9,95 euros, a que se somam dois DVDs (12,95 euros).