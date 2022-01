Encanto de Lily Bowman

Lily Bowman encanta milhares de pessoas com as fotografias incríveis que publica no Instagram mas o caminho para o sucesso teve graves desafios. Ainda no liceu, a agora modelo de ‘fitness’ ficou obcecada pela beleza do seu corpo. Passava horas no ginásio e comia apenas bolachas e atum enlatado. Só quando os problemas de saúde começaram a avolumar-se é que optou por um novo regime de treinos e de dieta. A escolha foi mais do que acertada face à sensualidade que transpira nos seus retratos.