Passar férias com a família, longe de tudo e de todos, não é algo que colha junto de Gonzalo Plata. O equatoriano emprestado pelo Sporting ao Valladolid, na última época, cruzou-se em Cartagena, na Colômbia, com Kevin de Bruyne, do Manchester City. Pelas fotografias publicadas no Instagram, parece ter sido um dia bem passado.