Isto de treinar no jardim lá de casa tem muito que se lhe diga, e Enric Mas é um dos exemplos mais dolorosos. O ciclista espanhol da Movistar tem tentado manter a forma a dar umas pedaladas na varanda, mas esqueceu-se de algo fundamental. Em dias de sol ,convém pôr um creme protetor no corpo, para depois não ficar com as costas a fazerem concorrência à bandeira da Dinamarca. A experiência foi partilhada pelo próprio Mas no Instagram.