O futebolista Enzo Zidane, (atua nos franceses do Rodez) e a mulher, a ativista venezuelana Karen Gonçalves, fizeram-se fotografar com a filha, Sia, e publicaram as imagens nas redes sociais. Sim, parece mentira, mas Zinedine Zidane ainda não tem 50 anos (chegará lá no mês que vem) e já é avô. Num ápice, a publicação já recebeu mais de 20 mil ‘gostos’.