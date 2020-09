Ercília Machado diz adeus ao verão

Ercília Machado despediu-se do verão com uma provocadora fotografia de costas em que exibe a ótima forma em que se encontra. “Terminada mais uma época balnear”, escreveu a atleta de meio fundo no Instagram, a imitar as meninas da série ‘Marés Vivas’, onde nem a boia vermelha faltou. “Agradecida por todos os momentos maravilhosos, pelas amizades e pelos convívios que nos foram permitidos.” As reações dos internautas estiveram à altura da sua despedida dos dias de calor.