Esperança não está perdida para Casillas

"A pensar no futebol", escreveu ontem Iker Casillas no Instagram, acompanhado de uma fotografia com uma baliza ao fundo. O guardião do FC Porto ainda não perdeu a esperança de voltar aos relvados, depois do enfarte que sofreu a 1 de maio do ano passado. Recuperado do susto, o craque espanhol voltou aos treinos em novembro. Recorde-se que Iker Casillas apontou março como a data em que definirá se continuará a carreira de futebolista.