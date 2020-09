«Esta é a verdade sobre Ibrahimovic»: Diletta Leotta comenta caso que aqueceu o verão

A jornalista italiana Diletta Leotta falou sem tabus sobre o fim do seu relacionamento com o pugilista Daniele Scardina e também sobre os rumores deste verão que davam conta de um romance com Zlatan Ibrahimovic.





"Não nego nada sobre a relação com o Daniele, foi um dos grandes amores da minha vida, mas acabou", afirmou a bonita jornalista da DAZN.Já sobre o avançado sueco do AC Milan, Diletta afirmou ser completamente contra os seus valores morais estar com um homem casado, rejeitando assim qualquer envolvimento amoroso com Ibrahimovic, com quem fez parceria numa campanha publicitária a uma app de treino."Estar com um homem casado é inaceitável para os meus princípios, valores. Esta é a verdae sobre Ibrahimovic. Com tantas opções no mundo é preciso ter a lucidez para não te meteres em situações erradas", disse, explicando ainda que não foi fácil conseguir impor-se junto de alguns colegas de profissão que a acusavam de ter sido escolhida por "apenas pelas mamas"."Penso que os clichés matam a feminilidade, não podemos ceder aos estereótipos de que as mulheres não podem falar sobre futebol ou política se tiverem um decote. Mas, em todos os locais de trabalho, também existem exemplos positivos", admitiu.