Estefania Pereira faz pergunta ousada: «Onde estão os meus defeitos?»

Muita garra tem Estefania Pereira, uma ‘instagrammer’ que tem incendiado as redes sociais com autorretratos reveladores da sua excelente forma física. Não é, por isso, uma surpresa que o ginásio seja, para a modelo colombiana, uma segunda casa. Seja a levantar pesos ou a fazer flexões, Stefy Pereira mostra um corpo perfeitamente tonificado, com os músculos abdominais bem salientes. Se dúvidas houverem por parte dos seus seguidores, a jovem ‘personal trainer’ coloca logo o desafio: onde estão os meus defeitos?