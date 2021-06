«Estou feliz por ter 'arrasado' Ronaldo»: a reação do atleta mais bem pago do mundo

À frente de Messi e de Ronaldo, Conor McGregor, lutador do UFC (Ultimate Fighting Championship), lidera a lista de desportistas mais bem pagos do mundo segundo a revista norte-americana Forbes. Em 2020, ano em que lutou uma única vez, o irlandês de 32 anos recebeu cerca de 180 milhões de dólares (148 milhões de euros). Só por ter vencido Donald Cerrone, ganhou cerca de 18 milhões de euros. "Estou feliz por ter 'arrasado' o Ronaldo" disse à Forbes, sem falsas modéstias. A maior parte da fortuna de McGregor fê-la com os seus negócios comerciais, onde se inclui a marca de whisky Proper Twelve. Leia o artigo na íntegra no 'Must'.