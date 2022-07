E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Popular nos combates de artes marciais mistas, Paige VanZant tem um novo desafio pela frente que nada tem a ver com socos e pontapés. A lutadora vai estrear-se no cinema em ‘Skill house’, um filme de terror e sátira social. Do elenco fazem parte Bryce Hall e o ‘rapper’ 50 Cent.