Eva Padlock a desconfinar em grande estilo

O confinamento devido à Covid-19 parece ter passado ao lado de Eva Padlock, ao mostrar-se numa forma fantástica nas mais recentes publicações no Instagram. Com o calor a apertar e a Espanha a desconfinar, a ex-’sombrinha’ dos pilotos que correm no Mundial de MotoGP está a tirar o fôlego aos internautas, com biquínis bem reduzidos. Nada que os incomode por aí além, como se percebe nas elogiosas reações à sensualidade que revela a modelo catalã.