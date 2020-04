Eva Padlock sorri para os fãs

Com o Mundial de Moto GP suspenso devido à Covid-19, muitas das meninas que seguram as sombrinhas dos pilotos na linha de partida deixaram de saber o que fazer à vida. Não é o que acontece a Eva Padlock, uma das mais fulgurantes mulheres da competição, ao brindar os seus seguidores nas redes sociais com deslumbrantes sorrisos. "O meu maior poder é mostrar os meus encantos, sempre de maneira elegante e sensual", explica a modelo espanhola. "Fico feliz por os meus fãs me verem para além do que é superficial".