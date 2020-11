Evra revela pedido de casamento a modelo e ex-mulher reage: «É um rato!»

Patrice Evra vive dias de felicidade ao lado da modelo dinamarquesa Margaux Alexandra, 14 anos mais nova, e fez questão de 'gritar' ao mundo. Mas nem todos gostaram de saber.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Patrice Evra (@patrice.evra)

"Há mais de um ano que estamos juntos, quer dizer que roubaste o meu coração, depois da segunda vez que nos vimos, eu disse que serias minha mulher para o resto da minha vida. Não posso mais viver com ti, mesmo quando estás comigo, sinto falta de ti. Pensaste que estava maluco quando pedi a tua mão, apenas três meses depois de nos conhecermos... Mas eu quero que todos os homens amem as suas mulheres da mesma forma que eu te amo", pode ler-se na mensagem que Evra publicou no Instgaram."É simplesmente incrível, não consigo descrever, és o meu universo, a minha alma, a minha paz. Sinto-me mais seguro quando seguras a minha mão, a felicidade é uma escolha! Eu escolho-te para o resto da minha vida, meu pequeno cogumelo", refere ainda a mensagem que recebeu milhares de comentários.E quem já reagiu a esta declaração e pedido de casamento foi Sandra Evra, a ex-mulher do futebolista."Evra é um rato! Levei muito tempo para perceber como ele é", afirmou Sandra, com quem começou a namorar na juventude tendo casado e tido dois filhos. No entanto, após 13 anos de casamento Evra abandonou tudo. Segundo conta Sandra, Evra viajou para Londres para "uma viagem de negócios de 15 dias" e não teve mais notícias dele até ao passado dia 4 de março, quando foi pedido o divórcio."Ele nem mesmo teve coragem de me dizer", refere a ex-mulher, que recentemente acusou Evra de ter tido dois filhos fora do casamento, frutos de um relacionamentos com Gabrielle Birley.