Não é a primeira vez que Aurah Ruiz, ex-namorada e mãe do filho mais novo de Jesé Rodríguez, se atira ao futebolista e o acusa de não ligar ao filho, Nyan, que devido a problemas de saúde se encontra hospitalizado desde que nasceu."Continua a viajar de avião privado, a publicar fotos com colares de diamantes de milhares de euros, enquanto a pouca roupa do teu filho é lavada e estendida nas cadeiras de um hospital. Continua a gastar dinheiro com os teus amigos, nas viagens e a comprar carros e roupa de marca enquanto o teu filho passa por necessidades", escreveu Aurah Ruiz no primeiro post que publicou no seu Insta Stories. Mas não foi o único. Aurah fez 11 publicações e em todas arrasa com o avançado espanhol de 25 anos, que esta temporada representa o Stoke de City, cedido pelo PSG.