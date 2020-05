'Ex' da mãe de Neymar calado

O ex-namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos, ainda não falou sobre o fim do namoro, alegadamente por ter assinado um contrato de confidencialidade que o proíbe de dar entrevistas, de acordo com a imprensa brasileira. No entanto, tem aproveitado para mandar indiretas nas redes sociais. Ontem, o jogador, de 22 anos, escreveu no Instagram: "Para você que quer ver a minha derrota, sente-se e assista à minha vitória". Tiago e Nadine Gonçalves, de 52 anos, namoraram menos de um mês.