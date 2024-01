Ex-mulher de jogador do Chelsea: «Quando saí da mesa, outra entrou no meu lugar. A mostrar as suas belas pernas...»

Lizzie Cundy, 55, esteve 18 anos casada com Jason Cundy (entre 1994 a 2012), defesa do Chelsea e do Tottenham Hotspur e é desse período que autora do 'Tales From The Red Carpet' escreve no Daily Mail Online uma espécie de desabafo pessoal. "A audácia das aspirantes a WAGs nunca deixará de me surpreender. No início do meu casamento com Jason Cundy, defesa do Chelsea e do Tottenham Hotspur, cometi o erro de o deixar sozinho num encontro de futebol enquanto ia buscar umas bebidas ao bar. No momento em que saí da mesa, outra mulher entrou no meu lugar vazio. A mostrar as suas belas pernas, com o cabelo comprido, maquilhagem abundante e um sex appeal que transbordava, ela devia estar a observar e à espera, pronta para atacar quando eu desaparecesse, ainda que fugazmente", escreve. "Alto e moreno, Jason tinha o bom aspeto de Hollywood e o salário a condizer. Onde quer que fôssemos, os olhos das mulheres seguiam-no. Para ser justa, embora o nosso casamento não tenha durado muito, ele nunca foi um dos namoricos naturais da vida", recorda. "Quando regressei ao meu lugar, a outra mulher teve pelo menos a decência de se afastar. Mas foi aí que me apercebi - era assim que o meu casamento ia ser." Leia o artigo na íntegra na 'Máxima'.