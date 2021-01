Ex-mulher de Maradona ganha o 'Masterchef' Argentina e recorda o antigo craque

Claudia Villafañe, ex-mulher de Diego Armando Maradona, ganhou o 'Masterchef' Argentina, um programa de culinária mundialmente conhecido. A mãe de Dalma e Gianinna, as filhas mais velhas do antigo craque, lembrou El Pibe aquando dos agradecimentos.





Emocionada, Claudia fez alusão aos que não puderam acompanhar ao vivo o momento e olhou para cima, para recordar "os que estão lá". "Sei que me ajudaram".As filhas estavam no estúdio a aplaudi-la e Claudia não escondeu a emoção. "Falta gente, gente que gostava que estivesse cá. Começando pelo meu neto (Benjamín Agüero), que foi ver o pai; a Roma, cujo pai não quer que a veja na televisão; a minha mãe, que não está bem de saúde; o pai das minhas filhas, que não está entre nós; as minhas amigas, que são família... Estou muito feliz", acrescentou.