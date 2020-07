Ex-sportinguista vive odisseia para conhecer filha que nasceu em Portugal

Leandro Grimi, que representou o Sporting durante quatro temporadas, entre 2007 e 2011, foi recentemente pai pela terceira vez. No entanto, para conhecer a filha bebé o futebolista está a viver uma autêntica odisseia.





Grimi joga atualmente no Huracán, da Argentina e, devido à pandemia do coronavírus, está a ter bastante dificuldade em conseguir sair do país sul-americano e viajar para Portugal."Estou a tentar resolver alguns procedimentos para poder viajar para Portugal, porque a minha filha nasceu e eu ainda não a via", contou Grimi à rádio FM 94.7."Diverti-me muito em todos os lugares em que joguei. Mas Lisboa é uma das melhores cidades, porque foi lá que conheci a minha mulher", afirmou ainda.