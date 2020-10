Ezequiel Garay e Tamara Gorro respiram de alívio

Já se sabe a razão que obrigou o filho de dois anos de Garay a ser submetido esta semana a uma cirurgia. Tratou-se de um procedimento à vista por causa do estrabismo. "Este problema faz com que ele sofra muitas quedas", contou Tamara nas redes sociais, preocupada por se tratar de uma cirurgia de alto risco. Depois do procedimento, a influencer explicou que o menino está "muito bem", apenas "muito chateado".