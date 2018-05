No jogo da última jornada da liga espanhola, em que o Valencia ganhou ao Deportivo, a mulher de Garay, Tamara Gorro, desceu até ao campo com os dois filhos do casal: Shaila, de 2 anos, e António, de 6 meses. "Nunca terminaria de te dizer coisas. Orgulhosa de ti é pouco. O teu sorriso é a minha energia e tu és o meu exemplo", escreveu Tamara no Instagram, em dedicatória ao marido. A mulher do jogador felicitou toda a equipa.