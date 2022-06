A felicidade está mesmo ao fundo do anel de casamento, terá pensado Fábio Cardoso quando fotografou Cátia Alexandra. O casal está a gozar uma merecida lua-de-mel no atol de Finolhu Baa, nas Maldivas, e as imagens que ambos têm publicado nas redes sociais são de fazer inveja aos seus seguidores. “Trouxemos connosco as melhores recordações”, escreveu a mulher do defesa portista.