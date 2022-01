Fala-se em infidelidades, vício e vida de fachada: separação de Garay e Tamara Gorro vira drama

Desde que Tamara Gorro e Ezequiel Garay anunciaram o fim do casamento, a imprensa cor de rosa argentina assumiu a missão de descobrir o que terá corrido mal entre o mediático casal. E num programa de televisão intitulado 'Viva la Vida' Iker, um amigo da família, falou sobre o assunto, dizendo que ambos viviam uma relação de aparências."Tudo o que mostravam no Instagram é mentira. Ela liga-lhe para fazerem um vídeo, gravam um minuto e ele depois vai embora", relata o amigo, que fala também num vício do ex-jogador do Benfica. "Tem hábitos que ela não gosta. Ele não trabalha e faz coisas como jogar Playstation e ver televisão...""Eu ouvi a Tamara no escritório a chorar e a dizer 'não posso mais'. Ela viu que ele tinha um vício [com a Playstation], dizia que ele tinha uma adição. Ela estava sempre a trabalhar e às vezes dormia no escritório, para estar só. Cansou-se e agora quer tempo", acrescentou Iker.No entanto chegou a falar-se de alegadas infidelidades por parte do antigo futebolista e outro comentador do programa, Kiko Matamoros, assegurou que há várias mulheres dispostas a relatar as suas histórias com Garay, o que levou Tamara Gorro a entrar em direto no programa, para desmentir. "O que a pessoa que entrou antes disse é mentira. O meu marido é excecional", garantiu a influencer.Mais tarde ela fez uma série de stories no Instagram completamente destroçada e Garay apareceu publicamente nas redes sociais a dar apoio à mãe dos seus filhos. "Estamos contigo neste caminho duro e complicado para ti. Não vamos deixar-te só porque todos os dias vamos lutar para voltarmos a ver esse sorriso na tua cara. Mereces ser feliz sempre", escreveu o agora empresário.