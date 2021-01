O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, recebeu 2021 com uma bela fotografia em família, ao lado da mulher, a nutricionista Ana Mamore, grávida do primeiro filho do casal. "Feliz 2021!", escreveu apenas o guardião leonino. Mais palavras para quê? O novo ano adivinha-se como um dos mais especiais para o jogador espanhol que vai ver a família crescer.