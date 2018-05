Há duas semanas que o FC Porto tem o título garantido mas nem isso impediu que houvesse festa na famosa Avenida dos Aliados depois do último jogo do campeonato, após a equipa dos dragões ter defrontado e vencido o Vitória de Guimarães. Mas não foram só os jogadores e a equipa técnica que tiveram direito a uma noite de folia. Sara Carbonero, a mulher de Iker Casillas, também quis estar presente nos festejos e levou os dois filhos, Martín e Lucas, para assistirem ao momento vitorioso do pai.