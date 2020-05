Fãs de Ronaldo estão com dúvidas

Cristiano Ronaldo lançou a dúvida junto dos seus seguidores com a última fotografia, ontem publicada no Instagram. O internacional luso da Juventus mostra um torso impressionante, fruto das intensas sessões de treino a que diariamente se submete. Muitos lançaram a suspeita de que a imagem foi alvo de retoques no Photoshop, mas a maioria elogiou a boa forma em que se encontra. No retrato, CR7 exibe os dispositivos almofadados que ajudam a tonificar os músculos através de impulsos elétricos.