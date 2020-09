Fátima Rull e as semelhanças com... Ronaldinho Gaúcho

Aos 40 anos e já afastado dos relvados, Ronaldinho Gaúcho viu de repente o seu nome virar piada nas redes sociais. Tudo por causa de uma concorrente do reality show a ‘Ilha das Tentações’ chamada Fátima Rull, com quem partilha semelhanças físicas óbvias. Bastaram mesmo alguns minutos desde que Fátima surgiu na televisão para o Twitter ser inundado de memes. “Como as hormonas têm sido boas para o Ronaldinho”, escreveu um seguidor. “O cirurgião passou-se”, brincou outro.