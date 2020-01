Fazer um ‘monte’ em cima do papá Cristiano Ronaldo

"Os meus bebés querem os beijos do papá todinhos para eles", escreveu Georgina Rodríguez nas fotografias que publicou ontem de manhã no Instagram. Nas imagens, pode ver-se Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva, e Alana Martina a atirarem-se para cima de Cristiano Ronaldo, num momento muito amoroso. Foi uma excelente prenda para CR7, ele que no domingo foi determinante na vitória da Juventus sobre a Udinese por 3-1, ao marcar dois dos golos da partida.