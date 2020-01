As Seleções Nacionais femininas de sub-15, sub-16 e sub-19 juntaram-se ontem na Cidade do Futebol, no Jamor. Em causa está o início do estágio de preparação dos três grupos para os futuros compromissos internacionais. Para a posteridade fica uma fotografia com as meninas das Seleções das quinas, para mais tarde recordarem.