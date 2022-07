Feiticeira Daylon Muenzner

Não há palavras para descrever a maneira como Daylon Muenzner consegue enfeitiçar os seus seguidores nas redes sociais. A beldade é uma das ‘instagrammers’ mais elogiadas do momento pela naturalidade com que exibe a sua beleza, e sempre com uma praia do Havai por perto ou não fosse ela uma exímia surfista. Nos intervalos das produções fotográficas em que participa tem sempre uma prancha de surf por perto. E, quando o mar está demasiado bravo, basta-lhe pegar num skate e mostrar nas rampas de Honolulu como consegue passar pelos obstáculos sem ir ao chão.