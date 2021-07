Férias de luxo de Cristiano Ronaldo

A vida corre perfeita para Cristiano Ronaldo, 36 anos de idade, Georgina Rodríguez, 27, e os quatro filhos.





Ultrapassado o desaire de Portugal no Europeu, CR7 já está de férias em família, a bordo do iate de luxo, avaliado em cinco milhões de euros. “É tempo de descanso com os meus amores”, declarou o capitão da Seleção Nacional, numa altura em que quebra novo recorde.Aos 36 anos de idade, o craque português torna-se no primeiro desportista a liderar o raking de quem mais fatura por cada publicação no Instagram. CR7 arrecada 1,35 milhões de euros por partilha.