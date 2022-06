Está ainda por definir o futuro futebolístico de Ricardo Quaresma após sair do Vit. Guimarães mas, até que saia uma decisão, é tempo de gozar as férias com os seus. O ‘mustang’ rumou com a mulher e os filhos ao Brasil, para se banharem nas águas límpidas da Bahia. “Paz e tranquilidade em família”, escreveu o extremo no Instagram.