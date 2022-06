Lionel Messi e Cesc Fábregas escolheram a ilha de Ibiza para estarem com as famílias. Nada de surpreendente, já que ambos são bons amigos e até jogaram juntos no Barcelona. O destaque vai, no entanto, para o local eleito para estas férias... Nada mais do que a Villa de Sa Ferredura, junto à praia de Cala Xarraca. Uma semana nesta mansão custa 300 mil euros!