Apesar de já terem casado pelo registo civil, numa cerimónia discreta, só no próximo mês é que Fern Hawkins e o jogador do Manchester United Harry Maguire fazem a festa com pompa e circunstância. A mulher do defesa-central resolveu, de qualquer forma, organizar uma despedida de solteira com as amigas em Marbella. A cerimónia do enlace, entretanto, está marcada para o fim do verão num castelo em França.