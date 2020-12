Festa de final de ano de Neymar com cartaz de luxo, mas afinal só tem 150 convidados

Continua a dar muito que falar a festa que Neymar preparou para celebrar a entrada no novo ano. A celebração, que arrancou no sábado, gerou indignação no Brasil, especialmente por ser realizada num contexto de pandemia e por supostamente ter 500 convidados, algo visto como impensável nesta altura.





Ora, a empresa organizadora já reagiu a toda a polémica e em comunicado assegurou que o número de convidados é de apenas 150 e que "todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos" serão cumpridas. Por outro lado, a Fábrica esclarece que o evento é privado com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos.Já apelidada de 'Neymarpalooza', em alusão ao conceituado festival de verão Lollapalooza, com 500 ou apenas 150 convidados o certo é que a festa de Neymar será mesmo de arromba. De acordo com a imprensa brasileira, no cartaz do evento estão nomes conceituados da música canarinha, como Alexandre Pires, Bruninho e David, Kevinho, Léo Santana, Ludmila, Grupo Menos é Mais, Harmonia do Samba e Wesley Safadão Jeito Moleque.Quem não estará presente será Bruna Marquezine, a ex-namorada do avançado do Paris SG, que decidiu passar o seu reveillon com amigos numa ilha de Angra dos Reis.