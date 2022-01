Se dúvidas havia que os diferendos entre Mauro Icardi e Wanda Nara estão sanados, as mais recentes fotos do casal são a prova de que a relação segue de vento em popa. O casal, que voltou a juntar-se, depois da crise provocada pela alegada infidelidade do jogador do PSG com uma atriz argentina, despediu-se de 2021, em Buenos Aires, na companhia dos filhos.