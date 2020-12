Festa polémica de Rita Ora

A cantora foi multada em mais de 11 mil euros por ter organizado uma festa de aniversário com 30 pessoas em plena pandemia de Covid-19 num restaurante em Londres. O limite máximo de ajuntamentos no Reino Unido, neste momento, é de seis pessoas. Nas redes sociais, Rita revelou que está “profundamente arrependida. Foi um erro sério e injustificável. Dadas as restrições, entendo como esta atitude foi irresponsável e assumo responsabilidade total”, disse.