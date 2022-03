Fifó e o Dia da Mulher: «Livres e iguais em dignidade e direitos»

Fifó, uma das referências do futsal feminino, envia uma mensagem através desobre o Dia da Mulher."As mulheres são livres e iguais em dignidade e direitos. Com os valores do desporto, todos nós podemos fazer a diferença pela positiva, promovendo a valorização da mulher na sociedade e no desporto", destacou a internacional portuguesa, de 21 anos, que representa atualmente os italianos do Città di Falconara.