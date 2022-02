Figo e Helen reconciliados após crise conjugal

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luís Figo (@luis__figo)

Luís Figo e Helen Svedin formam um dos casais mais estáveis do mundo do futebol. Todavia, segundo a revista ‘Hola!’, tiveram uma crise conjugal que levou o ex-internacional luso a sair de casa, tendo-se mudado durante duas semanas para um hotel em Madrid.Os dois voltaram a dar uma oportunidade ao amor, como mostra a fotografia que publicaram no Dia dos Namorados no Instagram.