Figo e Helen Svedin estão prestes a mudarem-se para um andar de 300 m2 no centro de Madrid

Luis Figo e a mulher, Helen Svedin, estão muito perto de se mudarem para um luxuoso apartamento no centro de Madrid, segundo revela o jornal 'As', citando o portal 'Jaleos'. O antigo internacional português e a modelo sueca compraram e mandaram remodelar um majestoso andar situado na rua Ortega y Gasset, numa das zonas mais nobres da capital espanhola.





O casal - são pais de Daniela, Martina e Stella, de 21, 19 e 16 anos, respetivamente - vai deixar a sua atual residência em Conde Orgaz, mas se instalar numa zona mais central, perto de muitos dos seus amigos.Trata-se de um andar com 300 metros quadrados - integra ainda um terraço -, com várias divisões, todas com janelas amplas, para deixar entrar muita luz. Está situado no 6.º piso de um dos mais seletos prédios da capital espanhola e terá custado cerca 2,3 milhões de euros em fevereiro de 2019.Helen tem mostrado grande empenho na remodelação do espaço, tendo partilhado nas suas redes sociais muitas fotos das obras.