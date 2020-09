Filha de Bergkamp vive paixão total por Van de Beek

Aos 23 anos, Donny van de Beek promete ser uma estrela maior no Manchester United, ao ser contratado ao Ajax por uns valentes 39 milhões de euros. Os elogios vieram de todos os lados mas foi a declaração da namorada Estelle Bergkamp a que lhe bateu com mais força no coração. “Meu amor, estou tão orgulhosa de ti por tudo o que já conquistaste e o que ainda está para vir”, escreveu a filha do lendário avançado Dennis Bergkamp. “Mal posso esperar para ir para o Reino Unido para viver contigo o nosso sonho!”