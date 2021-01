Zayra Gutiérrez, filha do antigo futebolista espanhol Guti, está novamente no centro da polémica. Depois de há duas semana ter celebrado o seu 20.º aniversário com um grupo de amigos, numa festa que decorreu sem o uso de máscaras ou distânciamento, voltou a juntar-se com os amigos para celebrar: desta vez numa discoteca de Madrid, para assinalar o Dia de Reis.





Filha de Guti celebra aniversário sem restrições e imagens da festa geram indignação Filha de Guti celebra aniversário sem restrições e imagens da festa geram indignação

A carregar o vídeo ...

Novamente a jovem publicou nas redes sociais imagens da festa, como havia feito no seu aniversário, e mais uma vez foi fortemente criticada, por ignorar as recomendações em tempo de pandemia.