Duas semanas após a morte de Diego Armando Maradona, Gianinna, uma das filhas do craque argentino, voltou às redes sociais para recordar o pai.





"Fica com isto. Amo-vos para sempre!", escreveu numa imagem onde se vê a irmã Dalma a dançar com o pai. Esta mensagem teve resposta de Dalma, que já depois disso pediu ajuda aos fãs para encontrar imagens antigas.Maradona morreu no passado dia 25 de novembro, aos 60 anos.