Filha de Mayweather detida nos EUA por tentativa de homicídio

É mais um caso de polícia envolvendo a família de Floyd Mayweather, menos de um mês depois da sua ex-mulher, Josie Harris, mãe de três dos seus quatro filhos, ter sido encontrada morta dentro do carro.





Na última madrugada, Iyanna Mayweather, filha do pugilista norte-americano (fruto do seu relacionamento com Melissa Brim), foi detida em Houston por suspeitas de esfaquear uma mulher, identificada como Lapattra Lashai Jacobs. Segundo avança o site TMZ, o alegado crime ocorreu na casa do rapper NBA Youngboy, com quem Iyanna manteria um relacionamento.Conta o TMZ, Iyanna não gostou quando chegou a casa do namorado e viu Lapattra Lashai Jacobs. Terá dito à rival para sair e terá recebido resposta igual. As duas terão começado uma discussão, que acabou com a filha de Mayweather a atingir Lapattra Lashai Jacobs com uma faca de cozinha.Iyanna foi detida e levada para uma prisão em Houston, nos Estados Unidos, por suspeitas de tentativa de homicídio.