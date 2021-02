A filha mais velha de Kobe Bryant iniciou uma carreira de modelo que, segundo os especialistas, pode ser prometedora. Natalia, de 18 anos, assinou um contrato com a agência IMG, um acordo que foi divulgado pela própria empresa.





A jovem também deu conta desta nova fase da sua vida no Instagram. "Interesso-me por moda desde muito pequena. Amo esta indústria e desde que me lembro sempre quis ser modelo. Tenho muito que aprender para poder expressar-me de forma criativa", escreveu.Kobe Bryant morreu em janeiro do ano passado na sequência da queda de um helicóptero, na Califórnia. Uma das suas filhas, Gianna, morreu no mesmo acidente.