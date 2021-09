Filha recém-nascida de Vitinha já é sócia do FC Porto

O médio do FC Porto, Vítor Ferreira, foi dispensado dos trabalhos da seleção Sub-21 portuguesa para assistir ao nascimento da primeira filha, esta quarta-feira.





Vitinha não tardou a partilhar, nas redes sociais, a notícia. "O melhor da minha vida", escreveu, partilhando, depois, o cartão de associada do FC Porto da recém nascida, Mafalda Torres de Almeida, com o número 108.080.Evanilson, Cláudio Ramos, Toni Martínez, Rodrigo Valente, Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Fábio Vieira foram alguns dos colegas de equipa no FC Porto que já lhe desejaram os parabéns na caixa de comentários, tal como outros amigos que fez no futebol, como Tiago Tomás, Fábio Silva, Luís Maximiano, Daniel Bragança, Afonso Sousa e Fernando Andrade."Diz olá ao tio", escreveu, por exemplo, Fábio Vieira.